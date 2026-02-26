お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が26日までに自身のXを更新。25日放送のTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）内で、お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（40）が交際13年の彼女にプロポーズし、見事成功したことについて嫉妬心を燃やした。青山は「水ダウ」内で交際中のチサトさん（35）にプロポーズし、成功。さらに番組終了後には自身のSNSで婚姻届を提出し、結婚したことを報告した。