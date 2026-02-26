３月の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の全体練習が２６日、バンテリンドームナゴヤで行われ、米ドジャースの大谷が合流した。大谷はグラウンドに現れると、日本ハム時代のチームメートの近藤（ソフトバンク）らと話しながら、体を動かした。