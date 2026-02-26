岐阜県地方競馬組合は２月２６日、笠松競馬場の１６００メートル競走を３月３０日の開催から１５８０メートルに変更して実施することを発表した。２０２７年３月までは１着更新タイムを基準タイムとし、翌４月からレコードタイムを設定する。