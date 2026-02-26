「ヤクルト春季キャンプ」（２６日、浦添）ヤクルト・池山隆寛監（６０）は、「左ハムストリングスの張り」のため２４日から別メニュー調整をしていた青柳晃洋投手（３２）について、今後は２軍に合流することを明らかにした。この日、１軍キャンプを打ち上げ、報道陣に対応した指揮官は「東京に帰って、２軍の方で再調整してもらう形だと思います」と話した。青柳は２３日の広島戦（浦添）に登板し、３回１失点と好投。今キ