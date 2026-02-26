ニデックは２６日、永守重信名誉会長が辞任したと発表した。ニデックを巡っては、グループ内で不適切な会計処理が相次いで発覚している。永守氏は２６日、「ニデックを再び輝く企業集団へと再生させるために自らできることは何でもするとの強い覚悟から、名実ともにニデックから完全に身を引くことを決断した」とし、「いまこそ、まさに潮時。本日をもって、ニデックという私の物語は終わる」などとするコメントを発表した。