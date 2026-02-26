歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で「2026年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」に出席し、週刊誌報道に言及した。先月に一部週刊誌が田原と30代女性のトライブデートを報道。記者から追及されると「そうなんですか？あれはうちの次女ですね」と、とぼけ顔。そして「たくさんネタはあるらしいですよ。僕はいろんな方と食事するしカフェ（お茶）するし、ちょいちょい撮られるんですけど、あれは次女だと。それで今後ごまかそうか