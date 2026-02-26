冬場の暖房は欠かせませんが、電気代の負担増が気になります。エアコンとファンヒーターでは、どちらがお得に使えるのでしょうか。本記事では、エアコンとファンヒーターにおける電気代の差や、電気・ガス料金支援の概要などを解説します。 【エアコンvsファンヒーター】電気代の差は？ 暖房運転にかかる消費電力は、機器の仕組みによって大きく異なります。エアコンは熱を移動させ