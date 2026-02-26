Netflixのバラエティ番組『隣の国のグルメイト』が、シーズン5として帰ってくる。制作会社のスタジオMODAKは2月26日、公式SNSを通じて『隣の国のグルメイト』シーズン5の予告映像を初公開した。【写真】松重豊＆ソン・シギョンの『隣の国のグルメイト』、絶妙な面白さ予告映像には、韓国を代表する美食家で、『千鳥の鬼レンチャン』への出演でも話題になった歌手ソン・シギョンと、新たな“グルメイト”として女優の三吉彩花が登場