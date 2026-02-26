国際競馬統括機関連盟が、昨年行われた世界のＧＩで最もレベルが高かったと評価した英チャンピオンＳとジャパンカップ（ＪＣ）を制覇し、同連盟の年間最優秀競走馬に選ばれたカランダガン（仏、セン（せん）５歳）に対し、外国馬として初めてＪＲＡ（日本中央競馬会）賞の特別賞が贈られた。１月２６日に都内で開かれた授賞式には馬主アガ・カーン・スタッズのザラ王女も臨席し、「大変名誉なこと。日本のファンにも感謝したい