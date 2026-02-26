26日の東京株式市場で、日経平均株価は取引時間中に初めて5万9000円台をつけました。日経平均株価は朝の取引開始直後に5万9000円を超え、一時は700円以上値を上げる場面もありました。日本時間の早朝に発表されたアメリカの半導体大手・エヌビディアの決算が、売上高、純利益ともに過去最高だったことから、関連銘柄に買いが広がりました。また、円安傾向から輸出関連も上昇しました。しかし、買いが一巡すると利益を確定する動き