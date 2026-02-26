埼玉県飯能市の住宅で２０２２年１２月、夫婦と長女の３人が殺害された事件で、殺人罪などに問われた斎藤淳被告（４３）の裁判員裁判の公判が２６日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）であった。検察側は論告で「被告が犯人だということに疑いはない」と強調。「３人を殺害した結果は重い。事件当時、責任能力が著しく低下していたとは言えない」として死刑を求刑した。起訴状では、斎藤被告は２２年１２月２５日朝、飯能市の