「私ね、それ、いらないと思う」【写真】なんと！空き地で「初心者マーク」を見つけたそんな飼い主さんの切実なツッコミとともに投稿された写真が、Xで話題を呼んでいます。写っているのは、ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリアの「タオ」くん（生後11カ月・男の子）。タオくんが誇らしげに口にくわえているのは、なんと車の「初心者マーク」です。お散歩中、空き地で見つけたこの“落とし物”。本人は「いいもの見つけた！」