県の沿岸部で不法にアワビとサザエを採ったとして、秋田海上保安部は去年、13人を検挙しました。秋田海上保安部は、秋田県漁業協同組合などの要請を受け、密漁が増える7月から8月にかけて取り締まりを強化しています。去年検挙されたのは13人で、いずれも県内在住者でした。ほとんどが男鹿市と八峰町の岩場で密漁をしていたということです。期間中に押収したのは、アワビ10個 約1キロとサザエ578個 約40キロで、全て海に戻されまし