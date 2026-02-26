10年以上の経験を持つベテランパトロール員・劉吉高（リウ・ジーガオ）さんは早朝7時半にオフロード車を走らせ、湖北省石首市のシフゾウ国家級自然保護区に入っていく。中国の固有種であるシフゾウは絶滅寸前というどん底から這い上がってきた動物だ。約100年前に中国で一度絶滅し、わずかな個体だけが海外に生息していた。その後、1985年に中国は英国とシフゾウを再導入するための取り組みを実施することで合意し、22頭が北京市の