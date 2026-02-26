軽自動車規格のまま存在感を強調2026年1月9日から11日にかけて、国内最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」が開催され、各社自動車メーカーやカスタムビルダーから来場者を驚かせる多くの新作車両が登場しました。2026年同様、過去のオートサロンでは今なお色褪せない魅力を持つカスタム車両が展示されましたが、その中の一台となるのが2022年に公開されたダイハツ「アトレー プレミアム Ver.」です。同モデルは