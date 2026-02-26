夜間に他人の住宅の敷地内に侵入して刃物で電線を切断した疑いで、76歳の無職の男が2月26日に逮捕されました。 住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕されたのは、静岡県袋井市富里に住む無職の男（76）です。 警察によりますと、男は2月24日午後11時頃、静岡県磐田市内の住宅に侵入し、屋外に設置された電線を刃物で切断した疑いが持たれています。 被害者の女性が警察に通報し、警察が2月26日に男を逮捕しました。男と被害者の女性