衝撃の瞬間をカメラが捉えていました。上空から滝を撮影しようとしていたドローンが急に落下…墜落した原因になったのは、鋭い目でぶつかってきた１羽の鳥でした。しっかりとドローンを見据えながら衝突！これまで全国６０００もの滝を巡ってきた撮影者のえだ２さん。この日も滋賀県甲賀市を訪れ、ドローンを使って滝を撮影していました。ドローンは滝を撮影した後、ゆっくりと上昇。さらに上空から滝を撮ろうとしたその時