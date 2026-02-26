森永乳業株式会社は25日、都内で2026年新商品発表会を開催し、26年度のマーケティング方針と春の新商品を発表した。目玉は、ビヒダスブランドから17年ぶりとなる大容量タイプの新商品『ビヒダスヨーグルトWのビフィズス菌』となっている。【写真】ヨーグルト、アイスクリームなど注力し「新商品55品」森永乳業20206年新商品発表会同社代表取締役社長の大貫陽一氏は、今年度から新たにスタートした中期経営計画について「