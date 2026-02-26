東京証券取引所26日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が3日続伸した。終値は前日比170円27銭高の5万8753円39銭で、最高値を連日で更新した。取引時間中には一時700円超上昇し、初めて5万9000円台を付けた。人工知能（AI）市場の成長期待や前日の米国株高が追い風となった。東証株価指数（TOPIX）は37.18ポイント高の3880.34。TOPIXも取引時間中の最高値を更新した。出来高は26億1312万株だった。米半導体大手エヌビデ