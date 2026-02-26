ラグビーリーグワンの神戸は26日、浦安戦（28日、駒沢）のメンバーを発表し、日本代表SO李承信（25）はリザーブに名を連ねた。前節は開幕から8連勝中だった埼玉を40―24で退け、8連勝で1敗を守った神戸。同じく8勝1敗の勝ち点40で首位を走る東京ベイ追撃へ、大事な一戦になる。リーグ戦も折り返しの10戦目。初のリーグワン制覇を目指す神戸は、ここからさらに加速したい。共同主将を務めるSO李にとっても負けられない一戦にな