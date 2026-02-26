２６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１７０円２７銭（０・２９％）高の５万８７５３円３９銭だった。２日連続で最高値を更新した。日経平均は一時、５万９３３２円４３銭まで上昇し、取引時間中の最高値を更新した。前日の米株高の流れを引き継ぎ、東京市場も買いが優勢となり、東証プライム銘柄の６割弱が上昇した。日本銀行の早期の利上げ期待が後退し、外国為替市場で円安・ドル高基調とな