歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で「2026年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」に出席した。今年のツアーのタイトルは「DANCE with KING of IDOL 2026〜パーティーはこれからだ！〜」。7月23日から11月14日にかけて、全国18公演をまわる。田原は「今年（デビュー）47年目を迎えまして、50周年に向けて1年1年積み重ねて、つなげていきたいなと。今年は全国回ってみたいなと思っています」と意気込みを口にした。ツアーは、今月