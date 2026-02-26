プロボクシング元３階級制覇王者の亀田興毅ファウンダー（３９）が手がける「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２６日、オンラインで会見。次回の興行を４月１７〜１９日の３日間、キルギス共和国で開催すると発表した。最終日のメインではＷＢＡ世界スーパーフライ級１１位の佐野遥渉（あゆむ、２２）＝ＬＵＳＨ＝が、同級暫定王者のデビッド・ヒメネス（３３）＝コスタリカ＝に挑戦する。佐野は昨年１０月、未公認のＷＢＡアジア・