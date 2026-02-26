大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、2月26日の放送に学習院女子大学・国際文化交流学部教授の武井彩佳が出演した。今月、発売した新刊『ホロコースト後の機能不全 ドイツ、イスラエル、犠牲と加害の関係』にちなみ、ホロコーストについて解説し、イスラエルに居住していたころのエピソードも語った。 大竹