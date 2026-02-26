３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームで前日練習に参加し、ウォーミングアップを行った。アップ中は、日本ハム時代の同僚でソフトバンクの近藤が横にピッタリ。一緒にアップを行い、阪神の坂本やナインが続々とあいさつに訪れた。ドジャースを球団史上初のＷＳ連覇に導いた男が、ついに侍ジ