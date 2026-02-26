地元チームだけに憎しみも深いようだ。「カリフォルニアポスト」紙は２５日（日本時間２６日）、「ピート・クローアームストロング（ＰＣＡ）は最新のインタビューでドジャースファンについてのコメントを強めた」との記事を配信した。カブスのスター選手でＷＢＣ米国代表のピート・クローアームストロング外野手（２３）は先日、シカゴのファンを「本気で野球を気にかけている街」と絶賛。返す刀でドジャースファンについて「