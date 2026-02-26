日本ハムは２６日、２７、２８日に行われる台湾シリーズに向け、沖縄から空路で台湾入りした。午後１時頃、桃園国際空港に到着。到着ゲートを通過すると、警備員の厳重態勢の中、バスに乗り込んだ。空港には台湾代表でもある古林睿煬の日本ハムのユニホームを着たファンや台湾代表のユニホームを着た人の姿もあり、万波や田宮らに現地のファンから歓声が送られた。チームは台北ドームで２７日にＷＢＣ台湾代表、２８日に台湾・