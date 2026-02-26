【トルコ】 貿易収支（1月）16:00 予想N/A前回-93.0億ドル 【ユーロ圏】 ユーロ圏マネーサプライM3（1月）18:00 予想2.9%前回2.8%（前年比) ユーロ圏景況感指数（2月）19:00 予想99.5 前回99.4 ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（2月）19:00 予想-12.2前回-12.2 【南アフリカ】 生産者物価指数（PPI）（1月）18:30 予想N/A前回0.2%（前月比)