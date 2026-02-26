リンクをコピーする

16:30日銀「市場調節に関する意見交換会」開催 17:30ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席 18:00ドレンツ・スロベニア中銀総裁、講演 ロンバルデッリ英中銀副総裁、英中銀主催イベント出席 27日 0:00ボウマンFRB副議長、米上院銀行委員会出席（質疑応答あり） 3:00米7年債入札（440億ドル） クリントン元米国務長官、下院監視政府改革委員会「エプスタイン事件」巡り証言 ※予定は変更さ