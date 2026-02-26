リンクをコピーする

テクニカルポイントユーロポンド、中立状態、一目均衡表の雲からの抜け出し待ちに 0.8810エンベロープ1%上限（10日間） 0.8769ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8755一目均衡表・雲（上限） 0.8729100日移動平均 0.872310日移動平均 0.8719一目均衡表・転換線 0.8717現値 0.8710一目均衡表・雲（下限） 0.870021日移動平均 0.8682一目均衡表・基準線 0.8671200日