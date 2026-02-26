【これからの見通し】きょうは円高の動き、日銀関連の報道に神経質な地合いＮＹでは新規失業保険申請件数 東京市場は円高の動きが優勢になっている。昨日の円安相場からは流れが反転している。円高材料としては、植田日銀総裁が早期利上げに対する含みを持たせたことや、タカ派として知られる高田日銀委員が「世界的に利上げが生じる場合、日銀の政策対応が遅れるリスク」などと述べた。また、高市首相は為替相場について「