２３日、杜甫をしのぶ式典「人日遊草堂」の様子。（成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都2月26日】中国四川省成都市の杜甫草堂（とほそうどう）大雅堂前で23日、唐代の詩人、杜甫をしのぶ式典「人日遊草堂」が開かれ、多くの学者や詩人、市民らが集まった。同式典は杜甫草堂博物館が1992年に初めて復活を提唱し、現在は省級無形文化遺産に登録されている。（記者/余里）２３日、杜甫草堂に集まった人々。（成都＝新華社記者／