カブスの今永昇太投手（32）が26日までに更新された米メジャーリーグをテーマにしたポッドキャスト番組「ファールテリトリー（FoulTerritory）」にゲスト出演。オフシーズンの強化ポイントを明かした。24年からカブスの一員となった今永。ルーキーイヤーはリーグ3位の15勝（3敗）、防御率2.91と最高の1年目となった。しかし2年目は“悪夢”が待っていた。防御率3.73、9勝8敗と1年目を大きく下回った。勝負のメジャー3年目