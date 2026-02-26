「ヤクルト春季キャンプ」（２６日、浦添）ヤクルトは沖縄・浦添市で行われていたキャンプを打ち上げた。池山隆寛監督（６０）は、円陣を組んだチーム全員に向け「序盤、少しけが人が出ましたけど、今、現状はここにいるメンバーで今シーズンを戦う準備をしていかないといけないので、より状態とレベルを挙げられるように皆さん頑張っていってください」とあいさつ。「このキャンプが良かったのか悪かったのか、しっかり皆さ