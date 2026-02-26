米アップルの小型デスクトップパソコン「マックミニ」（アップル提供）【ニューヨーク共同】米IT大手アップルは25日までに、小型デスクトップパソコン「マックミニ」の生産の一部を年内に米国内で始めると発表した。同製品の米国生産は初めて。トランプ政権が呼びかける製造業の国内回帰に対応する。関税回避や安定供給が狙いだ。南部テキサス州ヒューストンの製造拠点を拡張する。米国内に計6千億ドル（約94兆円）を投じる計