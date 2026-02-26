【ワシントン＝坂本幸信】米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表は２５日、各国・地域に課す追加関税を米連邦最高裁判所の判決が出る前の水準に戻す考えを示唆した。米テレビのインタビューで「継続性を確保する」と述べた。日本に対しては、日米合意で適用していた「相互関税」の１５％に戻す可能性がある。トランプ米政権は２４日、違法判決が下った国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく相互関税などを代替するため、通