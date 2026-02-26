2月25日、B1東地区の千葉ジェッツは、クエンティン・ミロラ・ブラウンが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2」の男子フィリピン代表（FIBAランキング36位）に選出されたことを発表した。 現在25歳のミロラ・ブラウンは、208センチ111キロのセンター。今予選では1試合平均19.7分のプレータイムで7.5得点9.5リバウンドを挙げる活躍を見せ、フィリピン代表の開幕2連勝に