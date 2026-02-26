信州ブレイブウォリアーズは2月26日、アンジェロ・チョルと双方合意の上、選手契約を解除したことを発表した。なお、移籍先はすでに決定しており、情報は後日移籍先クラブから公開される予定だ。 現在32歳で南スーダン出身のチョルは、206センチ102キロのパワーフォワード。2017－18シーズンに仙台89ERSでBリーグデビューを飾り、2020年からは日本国外に活躍の場を移すも