ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングスが後場終盤になって急伸し昨年来高値を更新している。午後３時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１００億円から１１１億円（前期比２６．１％増）へ、営業利益を７億円から８億５０００万円（同４０．５％増）へ、純利益を４億４６００万円から５億４７００万円（同６２．３％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を４円から５円（前期４円）へ引き上げたこと