２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円９３銭前後と前日午後５時時点に比べ２銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円３１銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。 前日に、政府が日銀審議委員に「リフレ派」とされる中央大名誉教授の浅田統一郎氏と青山学院大教授の佐藤綾野氏を充てる人事案を提示したことを受け、海外市場で一時１５６円８