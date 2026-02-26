老け見えの原因「スマホ二重あご」を撃退する方法【かみ方・舌の位置編】【画像で見る】舌の正しい位置。落ちていると感じたら上あごに押し上げて５秒キープ鏡や写真に映る自分を見て、「あれ、なんだか太って見える…？」と気になったことはありませんか？実はこの悩み、日々の姿勢やクセが影響していることも。今回は、二重あごを予防・改善するための食事で意識したいポイントや、手軽にできる舌トレ法を紹介します。森 拓郎