【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERが、動画『DAY & NIGHT Medley Live』を公開した。 ■「昼と夜」をキーワードに、対照的な雰囲気の楽曲でセットリストを構成 これはデビュー日の3月4日を記念して開催されるイベント『2026 DREAM WEEK』のコンテンツのひとつ。2026年はデビュー7周年を迎え、これまでの歩みを振り返る多彩な構成が世界中のMOA（TOMORROW X TOGETHERのフ