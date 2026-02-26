小林洋行 [東証Ｓ] が2月26日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は6円(前期は5円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、将来の事業展開を総合的に勘案し、経営基盤強化のために必要な内部留保にも留意しながら、株主の皆様に対して安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。2026年３月期の配当につきまし