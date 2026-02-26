大日本塗料 [東証Ｐ] が2月26日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の29億円→17億円(前期は94.3億円)に41.4％下方修正し、減益率が69.3％減→82.0％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の14.9億円→2.9億円(前年同期は67.2億円)に80.3％減額し、減益率が77.8％減→95.6％減に拡大する