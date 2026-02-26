インヴィンシブル投資法人 [東証Ｒ] が2月26日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の経常利益は前の期比16.2％増の166億円に伸びたが、26年6月期は前期比14.0％減の143億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を2143円→2186円(前の期は1895円)に増額し、今期は1895円にする方針とした。 株探ニュース