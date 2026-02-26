たけびし [東証Ｐ] が2月26日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の40.2億円→42.6億円(前期は37.6億円)に6.0％上方修正し、増益率が6.9％増→13.3％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の18.2億円→20.6億円(前年同期は21.8億円)に13.1％増額し、