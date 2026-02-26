26日の日経平均株価は前日比170.27円（0.29％）高の5万8753.39円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は905、値下がりは632、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を129.16円押し上げ。次いでファナック が46.46円、リクルート が46.13円、ＴＤＫ が26.32円、フジクラ が21.39円と続いた。 マイナス寄与度は