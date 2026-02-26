26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数399、値下がり銘柄数173と、値上がりが優勢だった。 個別ではＭＵＳＣＡＴＧＲＯＵＰ、ＱＤレーザがストップ高。海帆、テクノロジーズ、Ｂｉｒｄｍａｎは一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス、日本ファルコム、サスメド、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンなど7銘柄は昨年来