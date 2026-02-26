卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は26日、女子シングルスの3回戦が行われ、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は同12位の大藤沙月（ミキハウス）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利して準々決勝進出を決めた。 ■松島は韓国のベテランに敗れ8強逃す 今大会上位進出を狙う張本美は1回戦でニーナ・ミッテルハム（ドイツ）、2回戦でハナ・ゴーダ（エジプト）に勝利。一方の大藤