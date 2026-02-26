りくりゅうペアがお互いの頑張りにプレゼントしたいものを明かしました。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルの快挙をとげた三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。26日に所属の木下グループ本社を訪問しました。社長からそれぞれ2000万円の報奨金が贈られたりくりゅうペア。その使い道に2人とも「家族のために使いたい」「両親に好きな物を」とここまで支えてくれた家族へまず